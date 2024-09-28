Pakistan'da Helikopter Kazası: 6 Ölü

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Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde petrol şirketi personelini taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde 14 kişinin bulunduğu bir helikopter düştü. Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Petrol arama ve üretim şirketi Mari Petroleum personelini taşıyan helikopterin teknik bir arıza sonucu düştüğü belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, "3 Rusya'dan olmak üzere 14 kişi vardı. Motor arızası nedeniyle düştü. Sabotaj olduğuna dair bir kanıt yok" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAÇİ