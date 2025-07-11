Pakistan\'da Muson Sel Felaketi: 98 Ölü

Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e, yaralı sayısı ise 185'e yükseldi.

Pakistan'da 26 Haziran'dan beri etkisini sürdüren muson yağışlarının beraberinde getirdiği sel felaketlerinde bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 kişinin daha hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı belirtildi. Muson yağışlarında toplam can kaybının 98'e, yaralı sayısının ise 185'e yükseldiği aktarıldı. En çok can kaybının 20'si çocuk 37 ölümle Pencap eyaletinde kayda geçtiği, Hayber-Pakhtunkhwa'da da 30 ölüm kaydedildiği ifade edildi.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde daha fazla yağış olacağı uyarısında bulunurken, özellikle alçak ve savunmasız bölgelerde yaşayanlara tedbir alma çağrısı yaptı. - İSLAMABAD