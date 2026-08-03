Pakistan'da Muson Yağışları: 140 Can Kaybı - Son Dakika
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Pakistan'da Muson Yağışları: 140 Can Kaybı

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Pakistan'da süren şiddetli muson yağışları nedeniyle ölü sayısı 140'a ulaştı. Acil durum hazırlıkları sürüyor.

Pakistan'da etkili olan şiddetli muson yağışlarında can kaybı 140'a yükseldi.

Pakistan, şiddetli muson yağışları ile mücadele ediyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana şiddetli muson yağışları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 140'a yükseldiği kaydedildi. Ülkede 4 Ağustos'a kadar sürecek şiddetli yağışlara karşı hazırlık yapıldığı kaydedilen açıklamada, yağışlar sonucu ani sel baskınları yaşanmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Erken uyarılara rağmen muson yağışları Sindh eyaletindeki Haydarabat şehrini felç ederken, kentte elektrik kesintileri de yaşandı. Sindh Başbakanı Syed Murad Ali Shah, eyalet yönetimini yüksek alarma geçirerek, ilgili tüm departmanlara acil durum hazırlık ve müdahale önlemlerini güçlendirme talimatı verdi.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da Muson Yağışları: 140 Can Kaybı - Son Dakika

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