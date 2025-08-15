Pakistan'da Sel Felaketi: 219 Ölü - Son Dakika
Pakistan'da Sel Felaketi: 219 Ölü

15.08.2025 19:27
Pakistan'daki şiddetli yağışlar sonucu sel ve heyelanlarda 219 kişi hayatını kaybetti, 28 yaralı var.

Pakistan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda en az 219 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı açıklandı. Selden etkilenen Bajaur bölgesine yardım malzemesi taşıyan bir helikopterin düştüğü kazada ise 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamaya göre yağışların etkili olduğu bölgelerde meydana gelen afetlerde en az 219 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı, 116 hane ise zarar gördü. Yetkililer, Khyber-Pakhtunkhwa eyaletinde 200, Gilgit-Baltistan eyaletinde 10, Azad Keşmir eyaletinde ise 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken, durumun istikrarsızlığını sürdürmesi nedeniyle ölü sayısında artış beklendiğini bildirdi.

Yardım malzemesi taşıyan helikopter düştü

Khyber-Pakhtunkhwa Eyalet Başbakanı Ali Amin Gandapur'un Sözcüsü Faraz Mughal Said, hükümete ait Mi-17 tipi bir arama-kurtarma helikopterinin Bajaur bölgesindeki Salarzai kasabasına yardım malzemesi taşırken olumsuz hava şartları nedeniyle Mohmand bölgesinde düştüğünü açıkladı. Sözcü, kazada mürettebattan 2'si pilot 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sözcü Said, "Arama-kurtarma ekipleri kaza yerine sevk edildi, cansız bedenlere ulaşılacak ve cenazeler törenlerle defnedilecek. Bölgesel hükümet ise yarın 1 günlük yas ilan ederek, bayrakları yarıya indirecek" ifadelerini kullandı.

Şiddetli yağışlar devam edecek

Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışların 21 Ağustos tarihine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtirken, bölgedeki bütün yönetimlere gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarıda bulundu. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

