Pakistan'da Sel Felaketi: 645 Ölü

17.08.2025 21:39
Şiddetli yağışlar sonucu Pakistan'da 645 kişi hayatını kaybetti, Buner bölgesinde ağır hasar var.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), 26 Haziran'dan 16 Ağustos'a kadar ülke genelindeki şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 645 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şiddetli muson yağmurlarının sel ve heyelanlara neden olduğu Pakistan'da meydana gelen afetlerin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Yetkililer, dün ve geçtiğimiz cuma günü meydana gelen afetlerde en az 351 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, kurtarma ekiplerinin enkazdan cesetleri çıkarmak için hala mücadele ettiğini aktardı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, 26 Haziran'dan 16 Ağustos'a kadar ülke genelindeki şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 645 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. NDMA Başkanı Korgeneral Inam Haider, bu yılki muson yağmurlarının geçen yıla göre yüzde 50 daha şiddetli olduğunu ve eylül ayına kadar üç kez daha yağış beklendiğini söyledi. Haider, iklim değişikliğinin Pakistan'ı ciddi şekilde etkileyerek, özellikle Buner, Bajaur ve Battagram bölgelerinde yaygın yıkıma neden olduğunu aktarırken, Gilgit-Baltistan'daki Babusar'ın en çok etkilenen bölgeler arasında olduğunu da açıkladı. Haider, Khyber Pakhtunkhwa'da selde kaybolan kişilere ilişkin çalışmaların hala sürdüğünü belirtti.

"Yabancı ülkelerin yardımına gerek duymuyoruz"

NDMA Başkanı Haider, bazı ülkelerin Pakistan'a yardım teklifinde bulunduğunu belirterek, ülkesinin yeterli kaynağa sahip olduğunu ve şu anda yabancı yardıma ihtiyaç duymadığını açıkladı.

Buner bölgesinde en az 5 bin 380 hane hasar gördü

Khyber Pakhtunkhwa Eyaleti Başbakanı Ali Amin Gundapur ise, selden etkilenen Buner bölgesini ziyaret etti. Gundapur, daha sonra vali yardımcısının ofisinde üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Gundapur'a selin neden olduğu yıkım ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, Buner bölgesindeki son şiddetli yağışlarda 7 köyde en az 5 bin 380 hanenin hasar gördüğünü aktardı.

Başbakan Gundapur, eyalet yönetiminin bölgedeki iletişim, yardım ve onarım çalışmaları için 3 milyar rupi (yaklaşık 10 milyon 570 bin dolar) değerinde bir bütçe hazırladığını ve afetten etkilenen insanların kayıplarının tamamının karşılanacağını aktardı. Başbakan, afet bölgesine kesintisiz şekilde gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin temin edileceğini de bildirdi.

Ülkenin kuzeyindeki dağlık Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Buner bölgesinde dün ve geçtiğimiz cuma günü yaşanan ani sel felaketinin neden olduğu yıkım ve bölge sakinlerinin hasar gören evleri ile sokakları temizleme çabaları ise kameralara yansıdı. - PEŞAVER

Kaynak: İHA

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
19:11
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
