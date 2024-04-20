Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 87'ye Yükseldi

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller ve düşen yıldırımlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye, yaralı sayısı 82'ye yükseldi.
Pakistan'da şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel felaketi ve yıldırım düşmesi sonucu yaşanan can kaybı giderek artıyor. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 87'ye, yaralı sayısının 82'ye yükseldiği bildirildi. Can kayıplarının 36'sının kuzeybatıdaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde kayda geçtiği, 53 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Doğudaki Pencap eyaletinde ise 25 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaşandığı, güneybatıdaki Belucistan eyaletinde 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı kaydedildi. Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'de ise 11 can kaybının yaşandığı, 11 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yağışlar nedeniyle ülke genelinde 2 bin 715 evin kısmen hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı aktarıldı.
Şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini sürdüreceği, yağışların ülkenin birçok bölgesinde ani su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerdeki yardım faaliyetlerinin ve yağış nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmaların hızlandırılmasını istedi. - İSLAMABAD
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