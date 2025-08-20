Pakistan'daki Muson Yağışları: 706 Ölüm - Son Dakika
Pakistan'daki Muson Yağışları: 706 Ölüm

20.08.2025 10:58
Pakistan'da muson yağışlarının yol açtığı felaketlerde ölü sayısı 706'ya yükseldi, hasar büyük.

Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 706'ya yükseldi.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana ülke genelinde muson yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 706'ya yükseldiği bildirildi. Ölümlerin çoğunun şiddetli sağanak yağışlar sonucu ev ve çatı çökmeleri nedeniyle meydana geldiği, bir kısmının ise ani sel, toprak kayması, elektrik akımına kapılma ve yıldırım düşmesinden kaynaklandığı ifade edildi. En çok can kaybının 427 ile Khyber Pakhtunkhwa'da kayıtlara geçtiği belirtildi. Muson yağmurları ülke genelinde altyapı ve özel mülklere büyük zarar verdi. 26 Haziran'dan bu yana 2 bin 934'ten fazla ev hasar gördü, bin 108 hayvan telef oldu. Yaklaşık 451 kilometre yol ve 152 köprüde de hasar meydana gelirken, en büyük yıkım Khyber Pakhtunkhwa ve Azad Keşmir'de yaşandı.

Yetkililer önümüzdeki günlerde daha fazla yağış olacağı konusunda uyarıda bulunarak riskli bölgelerde yaşayanlara tedbirli olma çağrısında bulundu. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
