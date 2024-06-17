3.Sayfa

Palet fabrikasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesi Koşukırı mevkiinde bulunan Keresteciler Sitesi'ndeki palet fabrikasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Olay, Turgutlu ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Turgutlu Koşukırı Çarşısı Keresteciler Sitesi No 216'da bulunan Ali E.'ye ait palet fabrikasından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil servisine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında trafo patlaması meydana geldiği öğrenilirken, yangın yerine gelen elektrik firması ekipleri de bölgedeki elektriği keserek itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına destek verdi. Çıkan yangında yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.