Pamukkale'de Orman Yangınına Atlı Jandarma Desteği - Son Dakika
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Pamukkale'de Orman Yangınına Atlı Jandarma Desteği

Pamukkale\'de Orman Yangınına Atlı Jandarma Desteği
12.07.2026 21:06
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Pamukkale'deki orman yangınında Atlı Jandarma Timleri, kritik ekipmanları zorlu arazide taşımaya yardımcı oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde travertenlere yakın bölgede çıkan orman yangınında araçların giremediği sarp yamaçlarda alevlerle mücadele eden ekiplere gerekli olan yangın hortumlarını Atlı Jandarma Timleri taşıdı.

Denizli'nin dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerine yakın bir noktadaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle yayılması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına havadan helikopterler de destek verirken, karadan yürütülen söndürme çalışmaları ise arazinin son derece engebeli ve sarp olmasından dolayı güçlükle sürdürüldü. Yoğun çalı örtüsü ve dik yamaçlar nedeniyle itfaiye araçlarının ve arazözlerin zorlandığı noktada, karadan hat çekmeye çalışan ekiplerin imdadına Atlı Jandarma Timleri yetişti. Dik patikaları ve zorlu arazi şartlarını çeviklikle aşan atlı jandarmalar, metrelerce uzunluktaki yangın hortumlarını ve kritik söndürme ekipmanlarını sırtlarında taşıyarak dağlık alandaki ekiplere ulaştırdı. Atlı timlerin sağladığı bu kritik lojistik destek sayesinde ekipler alevlere çok daha hızlı müdahale etme şansı yakalarken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Pamukkale'de Orman Yangınına Atlı Jandarma Desteği - Son Dakika

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