Denizli\'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dünyaca ünlü travertenlere yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, 5 saattir süren müdahale neticesinde kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, 16.40 sularında Pamukkale ilçesi Karahayıt ve Pamukkale Mahalleri arasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerine yakın bir noktadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve çevre illerden gelen destek ekipleri karadan ve havadan müdahale etti. 215 personelin 1 uçak, 7 helikopter, 24 arasöz, 10 su ikmal aracı, 15 ilk müdahale aracı ve 5 iş makinesi ile 5 saatlik cansiperane müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale sonlanırken, ekiplerin karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ