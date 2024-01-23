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Pamukova'da Metruk Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Pamukova'da Metruk Evde Yangın Çıktı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kullanılmayan metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının alkollü bir şahıs tarafından çıkarıldığı iddia ediliyor. Polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Pamukova\'da Metruk Evde Yangın Çıktı
23.01.2024 - 11:21,
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kullanılmayan metruk bir evde yangın çıktı. Alkollü şahsın çıkardığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Elperek Mahallesi Kavakdibi Sokak üzerinde bulunan ve alkolik şahısların mesken tuttuğu iki katlı metruk bir evde meydana geldi. Evin giriş katından dumanlar yükseldiğini gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri, yangını çıkararak bölgeden kaçtığı iddia edilen alkollü şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Pamukova'da Metruk Evde Yangın Çıktı - Son Dakika


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