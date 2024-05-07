Pamukova'da Tartışma Sonucu Vurulan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pamukova'da Tartışma Sonucu Vurulan Adam Hayatını Kaybetti

Pamukova\'da Tartışma Sonucu Vurulan Adam Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan 45 yaşındaki adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

07.05.2024 11:41
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan 45 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Cumartesi günü Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olayda, taraflar arasında çıkan tartışmada 45 yaşındaki Emre Sarıca, 65 yaşındaki K.E. tarafından tüfekle karnından vuruldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, hastaneye sevk edildi. Sarıca, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Pamukova, Sakarya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pamukova'da Tartışma Sonucu Vurulan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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