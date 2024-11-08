Pamukova\'da Yayla Evinin Yangını

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yayla evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Hüseyinli Mahallesi'nde bulunan sulama göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G.'ye ait ahşap yayla evinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA