Panelvan karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı, Uşak'ta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Panelvan karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı, Uşak'ta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Panelvan karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı, Uşak\'ta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Panelvan karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı, Uşak\'ta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Sivaslı-Uşak karayolu Uzunoluk mevkisinde panelvan ile kamyon çarpıştı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamazken, panelvan sürücüsü Sivaslı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Uşak'ta panelvan araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sivaslı-Uşak karayolu Uzunoluk mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.İ. (52) idaresindeki yabancı plakalı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Volkan Alpsan (48) yönetimindeki 06 EKB 409 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon tarlaya girerek durabilirken, panelvan araç devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince panelvan sürücüsü Ş.İ. Sivaslı Devlet Hastanesi'ne, kamyon sürücüsü Volkan Alpsan ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Alpsan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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