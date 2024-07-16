Panik Yapan Kız Arkadaşım Yüzünden Kaçtım - Son Dakika
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Panik Yapan Kız Arkadaşım Yüzünden Kaçtım

Bursa'da alkollü sürücülere yönelik yapılan uygulamada polislerin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalışan bir sürücü, polis lastiğe ateş etmesine rağmen durmadı. Sürücü, yakalanınca ise kız arkadaşının panik yapması nedeniyle kaçtığını iddia etti.

16.07.2024 21:38
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Ne 'dur' ikazına, ne uyarı ateşine aldırış etti, geri vitese takıp böyle kaçtı

Teslim olan sürücünün savunması herkesi şaşkına uğrattı: 'Kız arkadaşım panik yaptığı için kaçtım'

Ölümüne kaçış kamerada, polis lastiğe ateş etti, sürücü ayağını gazdan çekmedi

BURSA - Bursa'da trafik polisleri gece boyu yaptığı uygulamada alkollü sürücülere geçit vermedi. Denetim noktasına takılan bir sürücü polisin defalarca yaptığı 'dur' ikazına uymayıp uygulama noktasından geri vitese takıp kaçmaya çalıştı. Polis bu kez de ters yönden kaçmaya çalışan şüpheliyi durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı. Uyarılara aldırış etmeyen ve lastiği patlayan sürücü kaçmaya devam etti. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde uygulama noktası kuran trafik polisleri, alkollü direksiyon başına geçip trafiği tehlikeye sokan sürücülere geçit vermedi. Ekiplerin uygulama noktasına takılan ve alkollü olmadığı belirlenen bir sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı.

Fakat ön tarafta da trafik ekiplerini gören kişi bu kez de ters yöne girip geri manevra yaparak kaçmak istedi. Polisin defalarca yaptığı 'dur' ikazlarına rağmen ilerleyen sürücü, önce havaya açılan uyarı ateşine de aldırış etmedi. Son çare olarak lastiğe kontrollü şekilde ateş eden polis, ters yönde kaçan şüphelinin peşine düştü. Yakın çevredeki bir ara sokakta aracı park halinde bulan ekipler, sürücünün yaya olarak kaçtığını tespit etti. Polis ekiplerince, ters yönde ilerleyip kaçarken defalarca drift atan sürücüye yaklaşık 100 bin lira idari ceza uygulanırken, araç ise trafikten men edildi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Bir süre sonra polis ekiplerine kendisi teslim olan sürücünün iddiası ise herkesi şaşkına uğrattı. 24 yaşındaki A.O. isimli sürücü, "Yanımda kız arkadaşım vardı. Panik yapmasından dolayı kaçtım" dedi.

Kaynak: İHA

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