Paraşütçünün sert iniş yaptığı anlar kamerada - Son Dakika
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Paraşütçünün sert iniş yaptığı anlar kamerada

Eskişehir'deki bir festivalde gösteri esnasında sert iniş yapan paraşütçü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Paraşütçünün yere sert iniş yaptığı anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

08.07.2024 19:50
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Paraşütçünün sert iniş yaptığı anlar kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'deki bir festivalde gösteri esnada sert iniş yapan paraşütçü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivrihisar ilçesinde 6 Temmuz'da Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirilen "5.Skydiving Fest-Paraşüt Günleri" etkinliğinde gösteri yapan 44 yaşındaki B.Ö., paraşütüyle uçaktan atlayış yaptı. Havada süzüldükten sonra iniş esnasında kontrolünü kaybeden paraşütçü B.Ö., sert iniş yaptı. Yere çarpmanın etkisiyle taklalar atarak durabilen paraşütçüye, ilk müdahale etkinlik alanındaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Sivrihisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan paraşütçünün ayak bileğinin kırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Paraşütçünün yere sert iniş yaptığı anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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