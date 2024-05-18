Park ederken el frenini çekmeyi unuttu... Otomobil 5 metre yükseklikten beton zemine düştü - Son Dakika
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Park ederken el frenini çekmeyi unuttu... Otomobil 5 metre yükseklikten beton zemine düştü

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Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kayarak 5 metre yükseklikten düşüp iki duvar arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin düştüğü yerin boş olması sebebiyle kaza ucuz atlatıldı.

18.05.2024 14:41
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Park ederken el frenini çekmeyi unuttu... Otomobil 5 metre yükseklikten beton zemine düştü

İki duvar arasına sıkışan aracı görenler neye uğradığını şaşırdı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kayarak 5 metre yükseklikten düşüp iki duvar arasına sıkıştı.

Olay Burdur'un Bucak ilçesi Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, el freni çekilmeden sokak üzerine park edilen 07 AB 875 plakalı otomobil, eğim nedeniyle hareket edip yaklaşık 5 metre yükseklikten eczanelerin bulunduğu alana düşerek iki duvar arasına sıkıştı. İstinat duvarı ile bina arasında dik bir şekilde duran otomobili görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken olay anında otomobilin ve düştüğü yerin boş olması sebebiyle kaza ucuz atlatıldı. Düşen otomobil çekici yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı.

Park ederken el frenini çekmeyi unuttu... Otomobil 5 metre yükseklikten beton zemine düştü
Kaynak: İHA

Burdur, Bucak, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Park ederken el frenini çekmeyi unuttu... Otomobil 5 metre yükseklikten beton zemine düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park ederken el frenini çekmeyi unuttu... Otomobil 5 metre yükseklikten beton zemine düştü - Son Dakika
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