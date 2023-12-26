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Park halindeki aracın camını kaldırım taşıyla kırdılar - Son Dakika
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Park halindeki aracın camını kaldırım taşıyla kırdılar

Çorum'da kimliği belirsiz 2 kişi park halindeki bir otomobilin arka camını kaldırım taşı ile kırarak olay yerinden uzaklaştı.

Park halindeki aracın camını kaldırım taşıyla kırdılar
26.12.2023 - 05:10,
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Çorum'da kimliği belirsiz 2 kişi park halindeki bir otomobilin arka camını kaldırım taşı ile kırarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay Bahçelievler Mahallesi İpeklievler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine gelen kimliği belirsiz 2 kişi park halindeki 19 ADF 511 plakalı otomobilin arka camını kaldırım taşı ile kırarak olay yerinden uzaklaştı. Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayı gerçekleştiren 2 şahıs hakkında yakalama çalışması başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Park halindeki aracın camını kaldırım taşıyla kırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki aracın camını kaldırım taşıyla kırdılar - Son Dakika
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