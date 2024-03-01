Park halindeki hurda araç alevlere teslim oldu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta park halindeki hurda araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki hurda otomobilde bilinmeyen nedenlerden ötürü yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sek edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa süre içerisinde söndürüldü.
Daha önce kazada hurdaya ayrılan otomobil, yangın sonrası adeta küle döndü.
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