Park Halindeki Minibüs Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi

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Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde park halinde bulunan minibüs, alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park hakinde olan minibüs henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleleri sonucunda söndürüldü. Çıkan yangında araçta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.