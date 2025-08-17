Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş eden 2 şahıs yakalandı

Gaziantep'te, park halindeki bir araca pompalı tüfek ile ateş etme anları güvenlik kameralarına yansıyan 2 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos günü Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde pompalı tüfek ile park halindeki bir araca ateş edilmesi olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan olayı gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.