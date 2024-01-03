Park halindeki otomobilin içinden ses sistemini çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de park halindeki otomobile girerek ses sitemini ve teybi çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin yanına başka bir araçla yanaşan hırsızlar otomobil içerisindeki ses sistemini ve teybi çaldı. Hırsızlık anı sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, park halindeki bir aracın yanına başka bir araçla yanaşan hırsızların önce kapıyı açtığı daha sonra bir kişinin aracın içerisine girip hırsızlık yaptıktan sonra geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.