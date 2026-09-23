Park halindeki otomobilin kapısına çarpan motosikletteki 2 kişi Karaman'da yaralandı - Son Dakika
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Park halindeki otomobilin kapısına çarpan motosikletteki 2 kişi Karaman'da yaralandı

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Park halindeki otomobilin kapısına çarpan motosikletteki 2 kişi Karaman\'da yaralandı
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Karaman'da Osmangazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet devrildi. Motosiklette bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman'da park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. park ettiği otomobilinden inmek için kapısını açtığı sırada, bulvar üzerinde seyir halinde olan 70 ABU 986 plakalı motosiklet kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Park halindeki otomobilin kapısına çarpan motosikletteki 2 kişi Karaman'da yaralandı - Son Dakika
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