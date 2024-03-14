Parkta kaybolan çocuğu bulununca sevinç gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Parkta kaybolan çocuğu bulununca sevinç gözyaşlarına boğuldu

Mersin'de anneannesi ile birlikte parkta oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk, bir gün sonra kaybolduğu bölgenin kilometrelerce uzağında polisler tarafından bulundu. Olayın ardından çocuğun nasıl kaybolduğu ve bulunduğu yer hakkında soruşturma başlatıldı.

14.03.2024 19:12  Güncelleme: 19:39
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Parkta kaybolan çocuğu bulununca sevinç gözyaşlarına boğuldu

Çocuğun kaybolduktan sonra nerede tutulduğu, kimlerce götürüldüğüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

MERSİN - Mersin'de anneannesi ile birlikte parkta oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk, bir gün sonra kaybolduğu bölgenin kilometrelerce uzağında polisler tarafından bulundu.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre anneanne Sibel Karatutlu, 12 Mart Çarşamba günü saat 19.00 civarında 1,5 yaşındaki torunu Destina Deniz Ç'yi evlerinin yakınındaki parka götürdü. Karatutlu'nun bir anlık dalgınlığı sonrası Destina ortadan kayboldu. Karartutlu, tüm aramalarına rağmen Destina'yı bulamadı. Yakınlarını arayarak çocuğu bulmaya çalışan anneanne, sonuç alamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Çocuğun nasıl kaybolduğunu anlatırken, çocuk bulundu

Kayıp çocuğun annesi olduğunu belirten anneanne Karatutlu, bulunması için çağrıda bulundu. Akkent Mahallesi Muhtar Adayı Suna Güngör de çocuğun bulunması için sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptı. Bir gün sonra çocuğun kaybolduğunu belirttiği parkta gazetecilere açıklama yaparken, Güngör'ün telefonuna çocuğun bulunduğu haberi geldi. Mezitli Polis Merkezinden arayan görevli bir polis, çocuğun bulunduğunu ve karakola gelmeleri gerektiğini söyledi. Olayın doğruluğunu teyit etmeye çalışan Karatutlu ise polisten görüntülü arayarak çocuğun bulunduğundan emin olmak istedi. Bunun üzerine polis memuru görüntülü arayarak, çocuğu Karatutlu'ya gösterdi.

Gelişmeler üzerineKaratutlu, yanına kızı L.Ç'yi de alarak polis merkezine gitti. Polis merkezinde Destina'ya kavuşan aile mutluluk yaşarken, çocuğun L.Ç'ye ait olduğu belirlendi. Çocuğu bulan polis ekipleri, Destina'nın ailesine teslim edilmesi için gerekli çalışmaları başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kaybolduğu bölgeden kilometrelerce uzakta bulunan çocuğun geceyi nerede ve nasıl geçirdiğine yönelik bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Parkta kaybolan çocuğu bulununca sevinç gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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