Parkta köpek saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
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Parkta köpek saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay, Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı'nda yaşandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

28.08.2024 22:23
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Parkta köpek saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki E.Z. parkta başıboş dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Adrese sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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