Parkta korkunç anlar! Ekmek bıçağı ile genç kıza saldırdı

Londra'nın kuzeybatısında bulunan Gladstone Park'ta yaşanan korkunç bir olay, orada bulunanların ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Kapüşonlu bir saldırgan, büyük bir mutfak bıçağını çekerek genç bir kıza doğru hızla saldırdı. Çevredeki insanlar, korku içinde çığlık atarak panik yaşadı.

Görüntülerde, saldırganın elindeki devasa bıçağı genç kızın yüzüne sadece birkaç santim mesafede savurduğu görülüyor. Kız, hızla ellerini kaldırıp geri çekilerek kendini korumaya çalıştı. Ancak saldırgan, bıçağıyla genç kıza doğru defalarca hamle yaptı ve kendisini tehdit etti.

Genç kız, şans eseri saldırgandan uzaklaşmayı başarırken, saldırganın başka insanlara da tehditkar şekilde yaklaştığı görülüyor. Bir süre çevresindeki insanlara doğru tehditkar hareketler yapan saldırgan, sonunda bıçağı yanına koyarak saldırısını sonlandırdı.

Olay anında orada bulunanlar büyük panik yaşadı; birçok kişi çığlık atarak kaçmaya çalıştı. Olayı cep telefonuyla kaydeden bir tanık, saldırganın bıçağı çıkardığı anı görünce şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Kız bıçağı çıkardı, aklını mı kaybettin?" diye tepki gösterdi.

İlginç olan ise, polis ekiplerinin olay yerinde olabileceğine dair bir işaretin bulunmasıydı. Görüntülerde, bir hoparlörden "Arka kapıdayız" şeklinde bir ses duyuluyor, bu da olay yerine müdahale eden polislerin olabileceğini düşündürüyor.

Bu korkunç saldırı, Londra'daki bazı parkların ne kadar güvensiz hale geldiğine dair endişeleri artırırken, yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.