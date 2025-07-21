Yalova'da merkez ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir parkta dün akşam saatlerinde vakit geçirmeye başlayan 4 genç, yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere attığını güvenlik kameralarından tespit eden zabıta ekipleri, parka gitti.
Bankta oturup çekirdek yiyen gençleri uyaran zabıta ekibi, kabukları temizlemelerini istedi. Zabıta gözetiminde çekirdek kabuklarını temizleyen gençler, daha sonra bölgeden ayrıldı.
O anlar ise parkın güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Parkta yere attıkları çekirdek kabuklarını zabıta gözetiminde topladılar - Son Dakika
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