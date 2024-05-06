Parktaki ahşap masayı böyle ateşe verdiler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Parktaki ahşap masayı böyle ateşe verdiler

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki genç, parktaki kamelyada bulunan ahşap masanın üzerinde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek gençleri gözaltına aldı. İfadeleri alınan gençler serbest bırakılırken masada hasar meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

06.05.2024 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Parktaki ahşap masayı böyle ateşe verdiler

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki gencin parktaki kamelyada bulunan ahşap masanın üzerinde ateş yakıp ısınması kameraya yansıdı. Gözaltına alınan gençler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken masada hasar oluştuğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Adalar Mahallesi'ndeki Selami Güneş Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre iki genç parktaki kamelyada yer alan ahşap masanın üzerinde ateş yakıp ısınmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri ateşi söndürüp gençleri karakola götürdü. İfadeleri alınan gençler daha sonra serbest bırakıldı.

Gençlerin ateşi yakıp ısındıkları anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Parktaki ahşap masayı böyle ateşe verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:24 Hamas’ın ateşkesi onaylamasının ardından İsrail, Refah’ta saldırılara devam etme kararı aldı Hamas'ın ateşkesi onaylamasının ardından İsrail, Refah'ta saldırılara devam etme kararı aldı
21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
22:16 Icardi’den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım
21:32 Hamas’ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze’de sevinç gösterileri düzenlendi Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
21:22 Fenerbahçe’de 2 zorunlu değişiklik Art arda sakatlandılar Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
21:22 DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi
19:38 9 ilde DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı 9 ilde DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 22:48:54. #1.12#
SON DAKİKA: Parktaki ahşap masayı böyle ateşe verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement