Patates yüklü tır seyir halindeyken alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Patates yüklü tır seyir halindeyken alevlere teslim oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinden Haymana yönüne doğru ilerleyen patates yüklü tırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi. Polatlı yönünden Haymana ilçesine doğru karayolunda hareket eden patates yüklü tır bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.06.2024 19:58
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Patates yüklü tır seyir halindeyken alevlere teslim oldu

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinden Haymana yönüne doğru ilerleyen patates yüklü tırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi.

Polatlı yönünden Haymana ilçesine doğru karayolunda hareket eden patates yüklü tır bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Patates yüklü tır seyir halindeyken alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patates yüklü tır seyir halindeyken alevlere teslim oldu - Son Dakika
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