Patnos\'ta ağaçlara zarar veren şüpheli yakalandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kaldırımlardaki ağaçlara zarar veren şahıs, kameradan tespit edilip yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent genelinde çevre düzenlemesi kapsamında belediye tarafından kaldırımlara dikilen ağaçlara zarar verilmesi üzerine Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin inceleyen ekipler olayın zanlısı Y.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adli mercilere sevk edildi.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kamu malına zarar verilmesi ve çevreye yönelik suçlarla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtilirken, vatandaşların da kent estetiğine ve ortak kullanım alanlarına sahip çıkmaları gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, kamuya ait yeşil alanlar ve çevre düzenlemelerine zarar veren kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını ifade etti. - AĞRI