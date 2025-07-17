Patnos\'ta Düğünlerde Silah Denetimi

Patnos'ta düğünlerde silah kullanımını önlemek amacıyla kapsamlı bir denetim süreci başlatıldı. Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde rastgele ateş açılmasının önüne geçmek için artık drone destekli denetim yapacak.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların can güvenliğini tehdit eden silah kullanımına karşı sert tedbirler alıyor. Düğün organizasyonlarının yapıldığı alanlar, polis ekipleri tarafından hem sahada hem de havadan drone ile takip edilecek.

Yetkililer, sadece anlık müdahalelerle sınırlı kalmayacaklarını, drone ile kaydedilen görüntüler, düğün organizasyon şirketlerinin çekmiş oldu bu güne kadarki düğün görüntülerini, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan düğün görüntüleri üzerinden geriye dönük analizler yaparak silah kullanan kişilere idari para cezası ve adli işlem uygulayacaklarını açıkladı.

Ayrıca düğün organizatörleri ve salon sahiplerine de ciddi uyarılar yapıldı. Denetimlerde silah kullanımının tespit edildiği düğün yerleri hakkında da gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı belirtildi. Tüm bunlarla beraber emniyetten izinsiz düğün yapan düğün sahiplerinede en ağır yasal müeyyideleri uygulayacaklarını açıkladı. Bu kapsamda hem organizatörlere hem de düğün sahiplerine cezai yaptırımların uygulanabileceği de bildirildi.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür olaylara karşı duyarlı olmaları ve düğünlerde silah kullanımına müsaade etmemeleridir. Bir anlık eğlencenin geri dönüşü olmayan acılara yol açmaması için herkesin sorumluluk alması gerekiyor" ifadelerine yer verildi. - AĞRI