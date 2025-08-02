Patnos\'ta Kuru Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyü yakınlarındaki dağlık alanda çıkan kuru ot yangını, Patnos Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki buğday tarlaları ile birlikte mühimmat deposunu da tehdit etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangına ilişkin açıklama yapan Patnos Belediyesi İtfaiye Müdürü Nuri Taşkın, "Yangın rüzgarla birlikte çok hızlı yayıldı. Özellikle buğday tarlalarına ve mühimmat bölüğüne doğru ilerlemesi risk oluşturuyordu. Ekiplerimizle birlikte tüm gücümüzü seferber ettik. Can ve mal kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu" dedi. - AĞRI