Patnos\'ta Öğrenci Taşıma Araçlarına Denetim

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Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma iş birliğiyle öğrenci taşıma araçlarında güvenlik denetimi yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mecit Irmak, İlçe Patnos İlçe Emniyet Trafik ekipleri, Patnos İlçe Jandarma trafik ekiplerinin katılımıyla Patnos'ta öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçları, trafik ekiplerince denetimden geçirildi. Şehir genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, servis araçlarının hem teknik donanımları hem de trafik kurallarına uygunlukları kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, araçların ruhsat ve sigorta belgelerinin yanı sıra sürücülerin yeterlilik belgeleri incelendi. Ayrıca araçlarda bulunması gereken güvenlik donanımları, yangın tüpleri, emniyet kemeri düzenekleri ve dur levhası gibi ekipmanların eksiksiz olması sağlandı.

Patnos Kaymakamlığı koordinesinde trafik ekiplerince, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı. Yapılan kontroller sırasında kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, eksik donanımlara sahip araçların uyarılarak eksikliklerin giderilmesi istendi.

Veliler ve okul yönetimleri, denetimlerin düzenli bir şekilde yapılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, çocukların güvenliği için bu tür uygulamaların devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. - AĞRI