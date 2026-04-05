Patpat Aracının Devrilmesi: 1 Yaralı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu Tuncay Ü. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN