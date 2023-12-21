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Hatay'ın Payas ilçesinde çukura düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. Eşek, çukura düştü. Çukura düşen eşeği gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda eşeği, düştüğü yerden kurtardı. Kurtarılan eşek, sahibine teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Payas'ta Çukura Düşen Eşek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika