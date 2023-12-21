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Payas'ta Çukura Düşen Eşek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Payas'ta Çukura Düşen Eşek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Payas ilçesinde bir eşek çukura düştü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eşeği kurtardı ve sahibine teslim etti.

Payas\'ta Çukura Düşen Eşek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
21.12.2023 - 08:13,
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Hatay'ın Payas ilçesinde çukura düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. Eşek, çukura düştü. Çukura düşen eşeği gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda eşeği, düştüğü yerden kurtardı. Kurtarılan eşek, sahibine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Payas'ta Çukura Düşen Eşek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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