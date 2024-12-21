Pazarda Çanta Hırsızlığı: Kadın Sinir Krizi Geçirdi

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Antalya'nın Serik ilçesinde pazar yerinde çantasından 18 bin 500 lirası çalınan kadın sinir krizi geçirdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi Cuma Pazarında meydana geldi. Eşiyle alışveriş için pazara gelen Reyhan V., aldığı meyvenin parasını ödemek istediği sırada çantasının yanında olmadığını fark edince çevreden yardım istedi. Reyhan V., pazar esnafının yardımıyla bulunan çantanın içinde 18 bin 500 lirayı göremeyince sinir krizi geçirerek büyük üzüntü yaşadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Çantanın başka bölümünde bulunan altınların çalınmadığını görünce bir nebze olsun rahat nefes alan Reyhan V. durumu polis ekiplerine haber verdi.

Ekipler pazar yerinde yaptığı incelemenin ardından olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA