Pazarda Şemsiye Dehşeti: Hamile Kadın ve Çocuk Yaralandı

İzmir'in Kiraz ilçesindeki semt pazarında, rüzgarın etkisiyle savrulan pazar şemsiyesi hamile bir kadın ve çocuğunun üzerine düştü. Olayda anne ve çocuk yaralandı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Kiraz'daki kapalı pazar alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapan hamile D.O. ile bebek arabasındaki çocuğu, kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak savrulan şemsiyenin altında kaldı. Pazar esnafının yardımıyla şemsiye kaldırılırken, D.O.'nun baygın halde olduğu fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve çocuğu, ambulansla önce Kiraz Devlet Hastanesi'ne, ardından Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan, yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hamile kadının bebek arabasıyla pazar alanına gelişi, şemsiyelerin rüzgarla savrulması ve şemsiyenin üzerlerine düşme anı yer aldı. - İZMİR