Pazaryeri Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Bünyamin Toksöz, Bilecik\'teki kazada öldü.

Bilecik'te geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Pazaryeri Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Bünyamin Toksöz hayatını kaybetti.

Kaza; 13 Eylül günü Bozüyük - Eskişehir D-650 kara yolu Karaköy köyü Derbent mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametinde seyir halinde olan Keziban Toksöz (53) idaresindeki 11 AAC 815 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki refüje çarptı. Kazada sürücü Keziban Tokgöz ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Bünyamin Toksöz (60) yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Pazaryeri Öğretmenevi Müdür Yardımcısı olan Bünyamin Toksöz hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek, hayatını kaybetti.