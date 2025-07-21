Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde meydana gelen odunluk yangını çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dair Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Pazaryolu ilçesi Esenyurt mahallesinde oluşan odunluk yangını Pazaryolu ekiplerimiz tarafından eve sirayet etmeden müdahale edildi" denildi. - ERZURUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Pazaryolu'nda Odunluk Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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