Kolunu ısıran keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran ünlü oyuncu Pelin Akil hastanelik olurken; o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncu Pelin Akil, talihsiz bir olay yaşadı. Akil, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Berkay Şahin konseri sonrası hastanelik oldu.
Ünlü oyuncunun koluna bahçedeyken kene yapıştığı öğrenildi. Kolunu ısıran keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran ünlü oyuncuya hastanede müdahale edildi.
Durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Akil, "Bahçede koluma kene yapışmıştı onu kendim çıkardım, asla evde denemeyin. İçeride parça kaldı, dün konser sonrası hallerimiz" ifadelerini kullandı.
Akil'in paylaşımı şöyle:
Son Dakika › 3.Sayfa › Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu - Son Dakika
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