Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Yapılan arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait sığınak tespit edildi. Tespit edilen sığınakta ele geçirilen malzemeler ise şöyle:
"39 adet 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 8 adet havan sis mühimmatı, 2 adet 120 milimetre havan aydınlatma mühimmatı, 1 adet 120 milimetre havan mühimmatı." - ANKARA
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli trafik ve asayiş denetimi yapıldı. Denetimde bin 28 araç durdurulurken, sürücülerin kimlik sorgulamaları ve evrak kontrolleri yapıldı. Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kurallara uydukları gözlenen sürücülere cezai işlem uygulanmadı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı. Operasyonda şahsın üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız bir tabanca, bir şarjör ve bir fişek ele geçirildi. Şahsa, mutat sayıda mermi bulundurma suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'de mahsur kalan bir kedi, itfaiye tarafından kurtarılmaya çalışılırken görevlinin elinden kayarak aşağıya düştü. Vatandaşlar alkışlamaya başladığı sırada korkudan çırpınan kedi, metrelerce yüksekten düşerek olay yerinden kaçtı.
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Aydınoğlu ile Sakız Mahalle yolu üzerinde seyir halinde olan minibüs ile taktak motoru çarpıştı. Kazada, taktak motorun sürücüsü Veysel Akçan ve motorda bulunan Şerife Akçan yaralandı. Yaralılar, ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırıcılık olaylarında kullandığı dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.
Bursa'da bir hırsızlık olayında, hamile olduğunu bilen sabıkalı kadın hırsız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22 yaşındaki kadının daha önce 31 suç kaydı bulunuyor. Olayın ardından polis, ev sakinlerine tanımadıkları kişilere kapılarını açmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde yapılan çok sayıda uyuşturucu operasyonunda yarım tonun üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin saklandığı yerler 'yok artık' dedirtirken, operasyonlar sonucunda uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen 194 şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde bir çiftçi, tarlasına kimyon ekmek için mibzer kullanırken düşerek mibzerin altında kaldı. Yaralanan çiftçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Midyat'ta bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Yapılan aramada sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.
Elazığ'ın Zübeyde Hanım Caddesi Aspirin Kavşağında meydana gelen kazada, bir otomobil ile motokurye çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan kurye yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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