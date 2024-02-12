Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz araç kazasında şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz araç kazasında şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, araç kazası sonucu şehit oldu.

12.02.2024 00:17
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in araç kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

ARAÇ KAZASINDA ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz araç kazasında şehit oldu

ŞEHİDİN ACI HABERİ KÜTAHYA'DAKİ AİLESİNE VERİLDİ

Özkardeş'in acı haberi, Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde oturan ailesine verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Necmettin ve Necla Özkardeş çifti gözyaşlarına boğuldu.

Şehit ailesinin bulunduğu köy evine Türk bayrakları asıldı. Yaklaşık 6 yıldır sözleşmeli olarak görev yapan Özkardeş'in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi. Yakınları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz araç kazası sonucu şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu\'nda bir askerimiz araç kazasında şehit oldu
Kaynak: İHA

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