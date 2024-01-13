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Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde çıkan çatışmada bir asker şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar şehit oldu. Şehit haberinin ailesine verildiği belirtildi. Ordu Valisi Muammer Erol, başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi\'nde çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
13.01.2024 - 06:28,
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Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar şehit oldu.

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında çatışma çıktı. Terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerden biri de Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar oldu. Şehit Atar'ın acı haberi İkizce ilçesi Bolluk mahallesi nüfusuna kayıtlı baba ocağında ailesine haber verildi.

Ordu Valisi Muammer Erol, yaptığı paylaşımda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA
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TSK, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

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