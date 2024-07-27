Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlar devam ederken, ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında el bombaları, roketatar mühimmatları, mayınlar, makineli tüfek mühimmatları ve diğer çeşitli malzemeler bulunuyor.

27.07.2024 14:15
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin teröristlerin inlerine girmeye devam edeceğine dikkat çekilirken, ele geçirilen silah ve mühimmatlar ise şöyle:

"3 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ile yapılmış EYP, 2 adet anti-personel mayın, 1 adet EYP ile güçlendirilmiş mayın, 1 adet mayın, 2 adet el yapımı havan, 35 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 1 adet sis mühimmatı, 1 adet 120 mm havan mühimmatı, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 2 adet sinyal tespit cihazı, 2 adet alpha-fire düzenek, 1 adet havan mühimmat deposu, 8 adet mühimmat kutusu, 3 adet mutfak tüpü, 7 adet yakıt dolu bidon, 1 adet yıkılmış/terkedilmiş sığınak, 1 adet su havuzu.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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