Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Silah ve Mühimmatlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Silah ve Mühimmatlar Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Silah ve Mühimmatlar Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde teröristlerin beraberindeki silah ve mühimmatların ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon bölgesinde yapılan arama-taramada 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 17 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 30 adet el bombası, 2 adet flasbang, 1 adet hücum yeleği, 2 adet el bombası taşıma çantası, 2 adet termal şemsiye, 1 adet sırt çantasının ele geçirildiği açıklandı.

18.02.2024 22:39
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde teröristlerin beraberindeki silah ve mühimmatların ele geçirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristler, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile geri kaçmak zorunda kaldı. Operasyon bölgesinde yapılan arama-taramada ise teröristlerin beraberindeki silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

MSB, teröristlerin etkisiz hale getirmeye yönelik operasyonların devam ederken, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 17 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 30 adet el bombası, 2 adet flasbang, 1 adet hücum yeleği, 2 adet el bombası taşıma çantası, 2 adet termal şemsiye, 1 adet sırt çantasının ele geçirildiği açıkladı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Silah ve Mühimmatlar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Silah ve Mühimmatlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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