Pençe-Kilit Operasyonu'nda önemli temizlik

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağaranın teröristlerden temizlenerek, içindeki malzemelerin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilerek, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiği kaydedildi. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam, askeri ve muhtelif malzemelerin kullanılamaz hale getirildiği bildirildi. - ANKARA