Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin yaralı arkadaşı tedavi altına alındı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin yaralı arkadaşı tedavi altına alındı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin yaralı arkadaşı tedavi altına alındı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen hain saldırıda 1 asker şehit oldu. Şuhut ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Berkan Kalaycı ise yaralandı. Yaralı asker Şırnak'ta tedavi altına alındı. Durumu stabil olan askere acil şifalar dilerken, saldırıda şehit olan askere rahmet diliyoruz.

19.02.2024 11:59
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 1 askerin şehit olduğu hain saldırıda Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Berkan Kalaycı yaralandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, yaralı askerin ilk müdahale sonrasında Şırnak'ta tedavi altına alındığını kaydetti. Başkan Kumartaşlı, "Yaralı askerimizin bilinci açık olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralı askerimize acil şifalar dilerken, aynı saldırıda şehit olan askerimize ise rahmet diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Türkiye, Şırnak, Piyade, Şuhut, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin yaralı arkadaşı tedavi altına alındı - Son Dakika


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