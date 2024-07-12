Pençe-Kilit Operasyonu: Terör yuvaları etkisiz hale getiriliyor

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını teker teker etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde, Miska köyü yakınlarında teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depo tespit etti. Tespit edilen yerlerde, teröristlere ait çeşitli silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. - ANKARA