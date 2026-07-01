Pençe Kilit'te şehit olan uzman çavuşun cenazesi Aksaray'a getirildi - Son Dakika
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Pençe Kilit'te şehit olan uzman çavuşun cenazesi Aksaray'a getirildi

Pençe Kilit\'te şehit olan uzman çavuşun cenazesi Aksaray\'a getirildi
01.07.2026 00:02
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Pençe Kilit Harekatı bölgesinde trafik kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra şehit oldu. Cenazesi helikopterle Aksaray'a getirilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybederek şehit düşen Aksaraylı Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in cenazesi, helikopterle Aksaray'a getirildi.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü Ankara'da 30 Haziran'da kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin cenazesi, bugün helikopterle Aksaray Polis Meslek Yüksekokulu'na getirildi. Şehidin tabutu askerler tarafından helikopterden alınarak cenaze aracına taşınırken, karşılamaya şehidin 8 aylık hamile eşi Neslihan Hilal, annesi Güler Hilal ve babası Hacı Ömer Hilal ile çok sayıda yakını katıldı. Şehidin yakınları fenalık geçirirken, cenaze Somuncu Baba Külliyesi morguna götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal için yarın öğle namazını müteakip Aksaray Ulu Cami'de resmi cenaze töreni düzenleneceği bildirildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe Kilit'te şehit olan uzman çavuşun cenazesi Aksaray'a getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe Kilit'te şehit olan uzman çavuşun cenazesi Aksaray'a getirildi - Son Dakika
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