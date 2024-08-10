Pencereden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde tek katlı evin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Kestel ilçesi Kozluören Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evin oturma odasında oynayan 5 yaşındaki Mehmet K., pencereye tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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